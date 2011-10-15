Плющенко тренируется несмотря на перелом руки

Травма руки, полученная Евгением Плющенко на тренировке, не помешает российскому фигуристу продолжать подготовку, сообщает тренер спортсмена Алексей Мишин.



Ранее Плющенко сообщил в своем микроблоге в Twitter, что сломал руку и месяц будет ходить в гипсе. Но в субботу спортсмен уже провел тренировочное занятие.



"С Евгением не случилось ничего страшного: он повредил кисть, упав с дорожки шагов. Первый день - побаливало, не обращал внимания, второй день - побаливало, не обращал внимания, на третий день - загипсовали. Тем не менее, уже сегодня Женя тренировался, исполнял тройные прыжки, делал аксель три с половиной оборота, - приводит РИА Новости слова Мишина. - Можно сказать, что эта проблема - ерунда".



Плющенко - олимпийский чемпион 2006 года, двукратный серебряный призер Олимпийских игр. Возможно, он примет участие еще в одних Играх - в Сочи в 2014 году.