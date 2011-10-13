Гимнастка Виктория Комова завоевала серебро чемпионата мира

Российская спортсменка Виктория Комова завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике. В финале женских соревнований в Японии Комова получила от судей в сумме 59,349 балла.



Россиянка уступила Джордин Вибер, представлявшей США всего 0,033 балла. В опорном прыжке Виктория Комова заработала 14,933 балла, на брусьях - 15,400, на бревне - 14,683 и на вольных упражнениях - 14,333. Призовую тройку замкнула китаянка Яо Цзиннань (58,598), передает NEWSru.com. Седьмое место заняла еще одна представительница России Ксения Афанасьева (56,732).