Завершился отборочный этап соревнований юных самбистов, в котором около 1500 мальчишек, из России, и стран ближнего зарубежья боролись за право участвовать в финальных соревнованиях «Юный Самбист 2011».

Юные самбисты России, стран СНГ и ближнего зарубежья в 7 раз встретятся в финальных московских соревнованиях среди детских спортивно-патриотических клубов «Юный Самбист 2011».

Соревнвания пройдут 29 октября – 30 октября в спорткомплексе МГУПИ по адресу: ул. Стромынка 20.

Право участвовать в московском турнире завоевали 32 команды, в составе которых 384 юных самбиста Москвы, Московской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Липецкой, Кемеровской областей, Алтайского края, Чеченской республики, Абхазии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Украины, Болгарии, Армении победители 7 Спартакиады среди воспитанников детских домов выйдут на борцовские ковры бороться за звание сильнейшей команды юных самбистов 2011 года.

Отрадно отметить, что движение "Юный самбист", получившее в 2005 году свое второе рождение с каждым годом вовлекает в себя все больше и больше детских клубов из разных уголков бывшего Советского Союза. Это происходит на фоне общего роста популярности нашего национального вида спорта во всем мире.

Значительную роль в возрождении и развитии этого движения сыграл, учрежденный в 2007 году ,Центральным детским клубом «Юный Самбист» в лице его учредителей, «Российской Газетой», ОАО Коммерческим Банком «Лесбанк» проект "Подарим детям мир самбо", в рамках которого и проходят сегодня финальные соревнования «Юный Самбист 2011».

В 2011 году КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» стал Генеральным партнером ЦДК «Юный Самбист» благодаря которому организованы и проведены новые отборочные турниры.

Федерация детского спорта России второй год учреждает памятные подарки участникам соревнований и их тренерам.

В проведении финала оказывают поддержку компании «Экологический фактор», «БОСКО», «ВЕДИС».

Благодаря поддержки местных администраций, спортивных ведомств, региональных федераций самбо, представителей бизнеса каждый год увеличивается число отборочных турниров, повышается уровень их проведения, растет число участников, расширяется география, проекта.

Информационную поддержку финальным соревнованиям и проекту в целом осуществляет «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА» «Аргументы Недели», журнал «Самозащита без оружия» региональные СМИ, ТВЦ, Телеканал «Столица», Телеканал «Спорт», «Звезда», «Боец».

Авторы проекта "Подарим детям мир самбо" –Центральный детский клуб «Юный Самбист» в лице его учредителей, «Российская Газета», ОАО КБ «Лесбанк» благодарит всех за поддержку и участие в проекте.