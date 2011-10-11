Дэвид Хэй в ближайшее время объявит о завершении своей карьеры

Дэвид Хэй, экс-чемпион мира в супертяжелом весе, в ближайшее время намерен объявить о завершении своей карьеры, а профессиональную боксерскую лицензию он может потерять уже завтра.



По данным Би-Би-Си, вопрос о продлении лицензии будет рассмотрен в среду Британским советом по контролю в боксе (BBBofC). А накануне Дэвид Хэй уведомил организацию, что не намерен продлевать разрешение на боксерскую деятельность.



Напомним, спортсмен в июле уступил пояс WBA украинцу Владимиру Кличко, а в четверг британцу исполнится 31 год.