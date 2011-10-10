Павел Карелин погиб в результате того, что врезался в грузовик

Полиция Нижегородской области уточнила обстоятельства гибели в воскресенье в ДТП лидера сборной страны по прыжкам с трамплина Павла Карелина: Mercedes, за рулем которого был спортсмен, врезался в стоявший на проезжей части грузовик Volvo.



"Mercedes врезался в стоящую фуру. Машина остановилась, так как впереди была еще одна авария", - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГИБДД Нижегородской области.



Основной удар пришелся как раз на водительское место. Пассажир, находившийся в машине, получил сотрясение головного мозга и перелом носа и госпитализирован в районную больницу.



Похороны лидера сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут во вторник на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода.