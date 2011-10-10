Прыгун с трамплина Карелин будет похоронен во вторник в Нижнем Новгороде

Похороны лидера сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Павла Карелина пройдут во вторник на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода, сообщает агентство спортивной информации "Весь спорт".



Карелин погиб в воскресенье в автокатастрофе в Нижегородской области. Он был участником Олимпиады в Ванкувере, где занял десятое место в командных соревнованиях.



"Если ничего не изменится, попрощаться с Павлом можно будет в здании Училища олимпийского резерва, где он учился. Гражданская панихида пройдет с 10.00 до 12.00. Упокоится Павел на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода", - сказал тренер спортсмена Владимир Фролов.



Карелин дебютировал в Кубке мира в сезоне 2007-2008 годов. По итогам летнего сезона-2011 21-летний Карелин показал лучший результат среди российских спортсменов - восьмое место в общем зачете Гран-при.