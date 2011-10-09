Жирков не вышел на тренировку сборной России перед матчем с Андоррой

Футболисты сборной России в воскресенье провели первую тренировку в рамках подготовки к заключительному матчу отборочного турнира чемпионата Европы 2012 года против команды Андорры.



Заключительная игра отборочного турнира Евро-2012 состоится во вторник на поле БСА "Лужники". Сборной России достаточно сыграть вничью с командой, пока не набравшей ни одного очка. В воскресной тренировке принимали участие 18 человек из 20, вызванных голландским специалистом Диком Адвокатом на два последних матча в группе.



В занятии не принимал участие хавбек Юрий Жирков. Игравший с повреждением в матче со словаками футболист махачкалинского "Анжи" наблюдал за тренировкой со скамейки резервного арбитра на бровке "Лужников".



Защитник "Зенита" Александр Анюков дисквалифицирован на матч с андоррцами из-за перебора желтых карточек. Он покинул расположение национальной команды после субботнего возвращения сборной в Москву из Словакии.



В пятницу подопечные Дика Адвоката в Жилине со счетом 1:0 выиграли решающий матч отбора против сборной Словакии. Благодаря этому успеху сборная России лидирует в отборочной группе B с 20 очками. Команда Ирландии, которой предстоит игра со сборной Армении, набрала 18 баллов и сохраняет теоретические шансы на победу в группе.