Погиб в автокастрофе лучший в России прыгун с трамплина Карелин

Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина погиб 20-летний Павел Карелин погиб в воскресенье в автокатастрофе в Нижегородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в спортивных кругах.



Карелин был участником Олимпиады в Ванкувере. Занял 10-е место в командных соревнованиях. Дебютировал в Кубке мира в сезоне 2007-2008 годов. Он - обладатель трех призовых мест, двух вторых и одного третьего.



Авария произошла на 572-м километре трассы М-7 (Москва-Уфа) в 04.40 мск. Карелин находился за рулем Mercedes. Пассажир, находившийся в машине, пострадал и был госпитализирован.