Миша Алоян стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 52 кг

Миша Алоян стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 52 килограммов. Алоян - единственный российский боксер, который дошел до финала чемпионата мира в Баку. В финальном бою он победил представителя Уэльса Эндрю Селби.

Россияне Давид Айрапетян и Егор Мехонцев завоевали в столице Азербайджана бронзовые награды.

Миша Алоян отлично провел и предварительные, и решающие бои. В полуфинале он выиграл у чемпиона мира-2007, бронзового призера всепланетного турнира 2005 года американца Рауши Уоренна, передает Вести.ру. Чемпион Европы-2006 и вице-чемпион мира-2009 Давид Айрапетян в весе до 49 килограммов уступил олимпийскому чемпиону, двукратному чемпиону мира китайцу Цзоу Шимину. Чемпион Европы-2010 и мира-2009 Егор Мехонцев в категории 81 килограмм - кубинцу Хулио де ла Крусу.