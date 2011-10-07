«Россия 1» покажет в прямом эфире отборочный матч Словакия – Россия

В пятницу сборная России по футболу сыграет с командой Словакии в рамках отборочного цикла Евро-2012. Команда Дика Адвоката единолично возглавляет группу B с 17 очками.



Матч покажет телеканал «Россия 1», начало в 22.10 по мск. Сборная России выиграла три из четырех гостевых матчей по ходу отборочного турнира с общей разницей забитых и пропущенных мячей 6:2.



Сам Дик Адвокат ранее пообещал покинуть должность главного тренера сборной в случае неудачи в последних матчах отборочного цикла и непопадания команды на Чемпионат Европы-2012. Адвокат напомнил, что этот пункт оговорен в его контракте.