Баскетболист Андрей Кириленко подписал 3-летний контракт с ЦСКА

Форвард сборной России, звезда баскетбола Андрей Кириленко и московский баскетбольный клуб ЦСКА подписали трехлетний контракт. Летом 2011 года у Кириленко закончился контракт с клубом НБА "Юта Джаз". За московский ЦСКА форвард выступал с 1998 по 2001 годы.

В Европе сейчас нет лучшего нападающего, считают специалисты. 30-летний Андрей Кириленко - лучший в Европе. Отметим, в контракте есть пункт, согласно которому форвард может вернуться в НБА. По мнению главного тренера ЦСКА Йонаса Казлаускаса, неправильно брать игроков из НБА во время локаута, но Андрей Кириленко - исключение. Баскетболист значит очень много для России и армейского клуба.

По словам форварда, все деньги, заработанные им в ЦСКА, пойдут на счет благотворительного фонда "Кириленко - детям". Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин сказал, что подписание контракта произвело эффект разорвавшейся бомбы, передает Газета.ру. Ожидается аншлаг на ближайшем матче в Нижнем Новгороде.