На 81-м году жизни скончался легендарный Свен Тумба

На 81-м году жизни скончался легендарный шведский хоккеист Свен Тумба. Помимо хоккея, Тумба увлекался водными лыжами и гольфом.

Свен Улоф Гуннар Юханссон родился в Стокгольме. В возрасте десяти лет вместе с родителями он переехал в столичный пригород Тумба, по названию которого и получил прозвище. Знаменитый швед восемь раз завоевывал титул чемпиона страны по хоккею в составе "Юргордена" Он участвовал в четырех Олимпийских играх и десяти чемпионатах мира, в 1962 году в составе сборной стал чемпионом мира в американском Колорадо-Спрингз.

После завершения своей длинной и блистательной карьеры, он увлекся гольфом и помогал открывать этот вид спорта для россиян. 15 сентября 1987 года основал первый в России Московский городской Гольф Клуб. Легендарный хоккеист неоднократно приезжал в Россию, где помогал обустраивать поля для этой игры.



