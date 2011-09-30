Поправки в закон о спорте Госдуме представит Наталья Паршикова

Внести на рассмотрение в Госдуму поправки в закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и назначить представителем правительства в парламенте по этому вопросу заместителя министра спорта Наталью Паршикову распорядился в пятницу премьер-министр РФ Владимир Путин.

"Назначить статс-секретаря - заместителя министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации Паршикову Наталью Владимировну официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", - сообщает в пятницу сайт правительства.