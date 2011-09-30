Руслан Салей, погибший в катастрофе Як-42, навеки стал №24 сборной Белоруссии

За погибшим в авиакатастрофе под Ярославлем хоккеистом "Локомотива" Русланом Салеем сборная Белоруссии на заседании исполкома Федерации хоккея Белоруссии в пятницу закрепила 24-й игровой номер.

Кроме того, на заседании принято решение учредить со следующего года турнир памяти Салея и Зала хоккейной славы Белоруссии. Турнир будет проводиться в начале сентября с участием минского "Динамо", чемпиона Белоруссии и приглашенных клубов.

Также была поддержана инициатива установки памятника Салею.