Мартиросян надеется взять реванш у Пирога

Боксер Геннадий Мартиросян после восстановления будет готовиться взять реванш у Дмитрия Пирога за поражение в Краснодаре.

Российский боксер Дмитрий Пирог 25 сентября защитил титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, техническим нокаутом в 10-м раунде победив своего соотечественника Геннадия Мартиросяна. В завершение боя у проигравшего образовалась внушительная гематома под глазом, он был сразу госпитализирован в областную краснодарскую больницу с подозрением на гематому головы, поэтому несколько дней пробудет в больнице. Сегодня вечером ему будет сделана повторная МРТ.

Тренер считает, что соперник Дмитрий Пирог «в данный момент был сильнее» Мартиросяна. Претензий к боксеру он не имеет. Его подопечный проявил характер, волю и сделал все, что мог для победы. Но, к сожалению, не получилось. «Конечно, мы будем пытаться взять реванш», - сказал агентству "Р-Спорт" тренер спортсмена Владимир Видов. Сам он улетает из Краснодара, с боксером остается его жена.