Дмитрий Пирог одержал очередную 19 победу, защитив титул чемпиона мира по боксу

Россиянин Дмитрий Пирог защитил титул чемпиона мира по боксу по версии WBO в среднем весе, одержав победу над своим соотечественником Геннадием Мартиросяном.



Бой, состоявшийся в Краснодаре вечером 25 сентября, продлился 10 раундов, после чего тренерский штаб Мартиросяна отказался от его продолжения из-за образовавшейся гематомы под глазом у боксера. Таким образом, Пирог одержал победу техническим нокаутом.

Дмитрий Пирог удерживает титул чемпиона мира по версии WBO с 31 июля 2010 года, после победы нокаутом над американцем Дэниэлом Джекобсом, комментирует Лента. Ру. В марте 2011 года чемпион в первый раз защитил титул, победив аргентинца Хавьера Масьеля.

С учетом последней встречи с Мартиросяном, Пирог одержал 19 побед в при отсутствии поражений.