В России прошел День бега

День бега "Кросс нации-2011" состоялся сегодня в 80 регионах России, от Камчатки до Калининграда. В нем приняли участие как молодежь, студенты, так и ветераны спорта, и просто дружащие с бегом люди.

В забеге в подмосковных Химках принял участие министр спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталий Мутко. "Кросс нации-2011" - мероприятие, направленное прежде всего на пропаганду здорового образа жизни. Если в 2004 году в нашей первой акции приняло участие около 10 тыс человек, то сейчас количество участников увеличилось до 1 млн/вск/, - сказал министр, подводя итоги всероссийского забега.

Участники могли пробежать любую дистанцию от 2 до 12 км, в зависимости от возраста и уровня подготовки. На Камчатке в забеге приняли участие более 12 тысяч человек, в Орле – 10 тысяч, в Казани – 21 тысяча. Все победители, занявшие призовые места, награждены медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, сообщает ИТАР ТАСС.