Российские «художницы» завоевали «серебро» в соревнованиях групп на ЧМ

Команда России по художественной гимнастике завоевала серебряные медали в соревновании групп на чемпионате мира в Монпелье, набрав в сумме 54,850 балла.



Чемпионками мира стали итальянки, завоевавшие этот титул третий раз кряду, обогнав российскую команду на 0,3 балла. Бронзовыми призерами стала команда Болгарии (54,125).

В медальном зачете сборная России уверенно лидирует с шестью золотыми и шестью серебряными медалями, информирует РИА Новости. Итальянки единственные, кому удалось нарушить гегемонию россиянок на чемпионате мира.

Турнир завершится 25 сентября. Будут разыграны два комплекта медалей: в групповых упражнениях с мячами и лентами.