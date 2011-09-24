Два россиянина будут бороться за титул WBO

Поединок Пирог - Мартиросян станет первым в истории профессионального бокса, когда оба спортсмена в чемпионском бою будут представлять Россию.



В Краснодаре состоялась официальная церемония взвешивания перед намеченным поединком, в котором обладатель титула WBO в среднем весе Дмитрий Пирог проведет обязательную защиту титула против Геннадия Мартиросяна из Санкт-Петербурга, сообщает Российская газета. Весы под чемпионом показали 72,4 кг, его противник оказался немного легче - 71,6 кг. Бой состоится 25 сентября в Краснодаре, в спортивном комплексе "Олимп".