Аршавину предлагают продлить контракт с «Арсеналом»

Главный тренер клуба "Арсенал" Арсен Венгер заявил, что руководство команды готово продлить контракты с защитником Томасом Вермаленом, полузащитником Андреем Аршавиным, нападающими Робином ван Перси и Тео Уолкоттом.

Контракты футболистов с клубом будут действовать до конца следующего сезона.

Руководство лондонского футбольного клуба начало активные переговоры с игроками по поводу истекающих контрактов и стремится убедить всех их остаться, сообщает SkySports.