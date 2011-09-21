Алексей Яшин будет выступать за московский ЦСКА

Чемпион мира по хоккею, двукратный призер Олимпийских игр Алексей Яшин будет выступать за московский клуб ЦСКА, покинув этим летом питерский СКА.



Кроме 37-летнего Яшина, состав ЦСКА также пополнит 35-летний канадский нападающий Дарси Веро, который является рекордсменом чемпионатов России по штрафным минутам за один сезон, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству армейцев.

Яшин начал профессиональную карьеру в свердловском "Автомобилисте", а затем выступал за московские "Динамо" и ЦСКА, клубы НХЛ "Оттава Сенаторс" и "Нью-Йорк Айлендерс", ярославский "Локомотив" и питерский СКА. В последнем Яшин провел последние три сезона. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2010/11 центрфорвард набрал 33 очка (15 шайб и 18 передач) в 52 матчах. В плей-офф хоккеист набрал пять очков (гол и четыре передачи). Но этим летом руководство питерцев решило не продлевать контракт с центрфорвардом, объяснив это "курсом на омоложение".

После ухода из СКА Яшин вел переговоры о контракте с "Автомобилистом", но не смог договориться с екатеринбуржцами о финансовых условиях соглашения. По этой же причине сорвался переход игрока в чеховский "Витязь", - пишет «Спорт-Экспресс». "Витязь" предложил Яшину однолетний контракт с зарплатой один миллион долларов, но агент хоккеиста Марк Гандлер потребовал для своего клиента вдвое большую зарплату.

Что касается Веро, то он выступал за "Витязь" с 2007 по 2011 годы и за это время набрал в общей сложности более 1000 штрафных минут, уточняет lenta.ru. В чемпионате России сезона-2007/08 Веро набрал 508 минут штрафа, установив рекорд российского хоккея. 20 сентября чешские СМИ сообщали, что канадец заключил пробный контракт (на один месяц ) с чемпионом Чехии клубом "Тршинец".



