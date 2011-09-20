Мировой теннисный тур под угрозой срыва

Лучшие теннисисты мира грозят забастовкой, из-за чего мировой теннисный тур находится под угрозой срыва. Они добиваются сокращения количества обязательных матчей.



Один из лидеров бунтовщиков, агличанин Энди Маррей, заявил, что он и его товарищи готовы объявить забастовку в знак протеста против сверхплотного календаря, который изматывает спортсменов и заставляет раньше завершать карьеру, сообщает kp.ru.

На следующей неделе перед началом шанхайского "Мастерса" мятежные теннисисты встретятся в руководством Международной федерации тенниса и Ассоциацией теннисистов-профессионалов и выдвинут ряд условий. Среди них возможность получить две-три недели отдыха по ходу сезона и сокращение количества турниров.