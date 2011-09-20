Нападающий "Спартака" Веллитон вновь дисквалифицирован и вновь за грубую игру против вратаря. Теперь против вратаря молодежной команды "Крыльев" Алексея Федорова.



КДК РФС решил наказать Веллитона, отстранив его от трех матчей турнира молодежных команд. Инцидент произошел на 84-й минуте встречи 24-го тура, когда бразилец наступил вратарю на руку, за что и был удален, сообщает "Спорт-Экспресс".



Напомним, ранее Веллитон уже был наказан на 6 матчей за фол против Игоря Акинфеева в дерби с ЦСКА в рамках 22-го тура премьер-лиги. Однако позже дисквалификация была сокращена до трех игр, две из которых Веллитон уже пропустил.