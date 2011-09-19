Российский гроссмейстер Петр Свидлер выиграл Кубок мира по шахматам

Свидлер свел вничью последнюю, четвертую партию финала со своим соотечественником Александром Грищуком и победил в матче со счетом 2,5:1,5.



Свидлер стал первым россиянином, который сумел завоевать Кубок мира, сообщает сайт chesspro.ru. Этот турнир проходил в Ханты-Мансийске.

Оба финалиста обеспечили себе места на турнире претендентов на звание чемпиона мира, который пройдет во второй половине 2012 года. В этом турнире также получит право сыграть шахматист, который займет на Кубке мира третье место.

В матче за третье место встречаются украинские гроссмейстеры Руслан Пономарев и Василий Иванчук. По информации lenta.ru, после трех партий Иванчук лидирует со счетом 2:1. Четвертая партия закончится вечером 19 сентября.

Кубок мира разыгрывается по новой схеме (на 128 участников по системе с выбыванием) в четвертый раз. Предыдущими победителями этого турнира были армянин Левон Аронян, американец Гата Камский и Борис Гельфанд из Израиля.