Махачкалинский «Анжи» сделал предложение Джеррарду и Лэмпарду

Махачкалинский «Анжи» намерен приобрести полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда и его партнера по сборной Англии Фрэнка Лэмпарда из «Челси».



Учитывая, что обоим англичанам больше 30 лет, в «Анжи» надеются, что футболисты воспользуются шансом завершить карьеру с возможностью хороших премиальных и серьезно обдумают предложение переехать в Россию, сообщает www.vz.ru. Руководство махачкалинского клуба готово предложить игрокам контракты с годовой зарплатой в 15 млн евро, передает Sportbox.ru.

Для сравнения, самый высокооплачиваемый футболист «Анжи» Самюэль Это'О получает по контракту около 22 млн евро в год.