Срок наказания Веллитона сократили до трех матчей вместо шести

Апелляционный комитет Российского футбольного союза сократил срок наказания нападающего ФК "Спартак" Веллитона до трех матчей вместо шести.



Напомним, 28 августа в матче 22 тура чемпионата России в результате игрового столкновения нападающего "Спартака" Веллитона и вратаря ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева голкипер получил тяжелую травму и на полгода выбыл из строя. А 7 сентября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Веллитона на шесть матчей "за грубую игру, повлекшую травму соперника". В свою очередь, "Спартак" подал апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета.



И вот, принято решение о сокращении срока наказания Веллитону до трех игр, одну из которых, против "Амкара", нападающий "Спартака" уже пропустил. Однако главный тренер "Спартака" Валерий Карпин заявил после окончания заседания апелляционного комитета, что не удовлетворен этим решением, передает Интерфакс.