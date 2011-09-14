Петербуржцы выбрали спорт

В Северной столице прошла традиционная общественная акция «Выбираю спорт!». Любой петербургский школьник мог выбрать понравившийся ему вид спорта, а также записаться в бесплатную секцию. Шестая по счету, она в этот раз была представлена вниманию горожан на площадке СКК «Петербургский».

Общественная акция проводилась с целью всестороннего и полноценного информирования петербуржцев о сети государственных учреждений спортивной направленности, городских программах в области физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни. В общей сложности в СКК было представлено более 70 видов спорта. За два дня с возможностями городского спорта ознакомилось более 32 тысяч человек.

В рамках акции состоялась встреча министра спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталия Мутко с петербургскими спортсменами — победителями и призерами Всемирной Универсиалы-2011 в Китае. Напомним, что в августе на крупнейшем студенческом спортивном форуме наши земляки завоевали 40 медалей (9 золотых, 25 серебряных, 6 бронзовых).

«Ваши победы — огромный стимул для развития спорта высших достижений, — подчеркнул Виталий Мутко. — Вы — спортивная элита Северной столицы, прославляете своими успехами Санкт-Петербург. Я желаю вам и вашим наставникам новых побед. Министерство спорта, туризма и молодежной политики совместно с городскими властями продолжат создавать все условия для больших спортивных успехов».

В рамках акции прошли соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», Виталий Мутко дал старт всероссийскому массовому турниру. Победителями соревнований в старшей возрастной группе стала команда РГПУ имени А. И. Герцена, среди ветеранов отличился коллектив «Феникс», а в VIP-турнире первенствовали баскетболисты «Таураса». Состоялись стритбольные поединки и в рамках Спартакиады отраслевых органов государственной власти Санкт-Петербурга. Сборная Комитета по транзитно-транспортной политике в финале обыграла команду КУГИ. Бронзовые награды вручены мастерам баскетбола из Комитета по образованию. Среди административных районов города титул завоевала команда Невского района, в призовую тройку вошли сборные Кировского и Приморского районов.

Итоги общественной акции «Выбираю спорт!» подвел председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Вячеслав Чазов: «Важно развивать столь значимую социальную акцию. Для города это очень серьезное и определяющее мероприятие в плане развития массового спорта. Акция раскрывает возможности спорта в Северной столице. В СКК «Петербургский» мы увидели всю палитру отрасли. В частности, было развернуто много интересных спортивных площадок — футбольная, флорбольная, бейсбольная, полоса препятствий, скалодром. Все это, что называется, позволяло ощутить вживую тот или иной вид спорта, узнать немного о нем изнутри. Два дня, не сомневаюсь, прошли с пользой для горожан, наших школьников и их родителей».