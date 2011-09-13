В Москве представитель компании Colliers International Ричард Тибот представил рабочий проект развития и реконструкции спортивного комплекса «Лужники». Основная идея проекта - четкое зонирование.





После утвержления правительством Москвы плана работ по созданию "Московского олимпийского парка" в конце сентября, он появится в открытом доступе.

Непосредственные работы начнутся летом 2013 года поэтапно, чтобы не закрывать стадион полностью.

Английская компания Colliers International предложила зонировать территорию спорткомплекса. "Если в данный момент сооружения для профессионального и массового спорта расположены в "Лужниках" хаотично, -рассказывает пресс-атташе "Лужников" Юлия Журкина, - то через семь лет их сгруппируют таким образом, чтобы массовые и спортивные мероприятия могли проходить одновременно, не доставляя никому неудобств", - сообщает ИТАР-ТАСС.

Проект имеет три составляющих зонирования. Первая - реконструкция Большой спортивной Арены, создание спортивных сооружений мирового уровня для чемпионата мира по футболу 2018 года и других мероприятий подобного уровня. По плану вместимость БСА будет составлять 85 тыс. зрителей вместо сегодняшних 76 тыс.

Вторая составляющая - предоставление москвичам спортивных программ для широкого доступа, так называемый «Московский мир спорта». В него будет входить легкая атлетика, центры фигурного катания и большого тенниса, а также дворец спорта.

Третья - создание зеленых площадок, где москвичи смогут устраивать пикники, играть в бадминтон и просто проводить время на свежем воздухе.