Президент РФ Дмитрий Медведев в понедельник призвал правительство страны и руководство КХЛ дать свои предложения по возрождению ярославского хоккейного клуба "Локомотив" с максимальной тактичностью.

"Государство сделает все, чтобы поддержать клуб, его традиции, которые формировались на протяжении последних лет, которые создали блестящий коллектив, о котором очень больно говорить в прошедшем времени", - заявил глава государства на совещании, которое он начал с минуты молчания, сообщает пресс-служба Кремля.

Дмитрий Медведев призвал окончательно определиться с тем, каким образом оказать поддержку родным и близким погибших, выполнить все обязательства.

"Мы должны подумать, каким образом возродить клуб, сделать это тактично и в то же время эффективно", - предложил президент. "Это было бы лучшей памятью всем, кто погиб", - сказал он.