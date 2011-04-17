В Кашире состоялся XII открытый турнир Московской области по самбо

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17 апреля 2011, 22:56 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

16 апреля в Каширском дворце спорта "Юбилейный" состоялся XII открытый турнир Московской области, посвящённый памяти мастера спорта СССР В.С.Навалихина. Форум юных самбистов был организован МосОблСпортКомитетом и Каширской районной администрацией при поддержке партнёров Центрального Детского Клуба "Юный Самбист" - "Российской Газеты", "Юниаструм Банка", Федерации детского спорта России и федеральной газеты"Аргументы Неделi".



Мероприятие стало одним из самых внушительных по количеству команд и участников в весенней череде отборочных соревнований в рамках Всероссийского социального проекта «Подарим детям мир самбо» - в каширском турнире приняли участие более 200 юных самбистов в составе 25 команд из городов Лобня, Троицк, Серебрянные Пруды, Воскресенск, Кашира, Пушкино, Серпухов, Коломна, Талдом, Дубна, Дмитров, Москва, Сергиев Посад, Климовск, Подольск, Раменское, Ожерелье, Родники, Малаховка, Озёры, Реутов.



На церемонии открытия столь представительного форума юных самбистов присутствовали почётные гости, оказавшие содействие в организации и проведении турнира: Любовь Михайловна Навалихина; Владимир Сергеевич Пантелеев - советник Губернатора Московской области; Галина Николаевна Алентьева - заместитель Главы Каширского муниципального района; Юрий Паровинчак - помощник Президента ЦДК "Юный Самбист"; Борис Ефимович Фролов - Заслуженный работник физической культуры СССР; Валентина Викторовна Горностаева - организатор мероприятия, главный специалист администрации Каширского муниципального района; Татьяна Викторовна Кудрявцева - директор МОУ ДОД "ДЮСШ"; Борис Михайлович Тепцов - директор МУ КРДС "Юбилейный"; Евгений Пешков - президент федерации бокса и кикбоксинга г.Каширы.



В упорной борьбе, проходившей на трёх коврах, первое место среди юношей и право участия в финальном турнире "Юный самбист-2011" завоевала команда "Ожерелье" Каширского района (тренер Н.Н.Золотарёв), вторым стал клуб из г.Дмитров, а третье место заняла команда из г.Дзержинск.



Фоторепортаж об этом мероприятии можно посмотреть в фото-галерее на сайте Sambist.Ru.