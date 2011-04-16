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Центробанк выпустит в обращение монеты достоинством 25 рублей и 3 рубля

16 апреля 2011, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

sochi-24.ru
sochi-24.ru

Специально к Олимпиаде в Сочи-2014 в России будут выпущены монеты достоинством 25 рублей и 3 рубля с олимпийской символикой.

С 15 апреля в обращение поступят четыре серебряные монеты номиналом 3 рубля, посвященные биатлону, горным лыжам, фигурному катанию, и хоккею, одна золотая монета номиналом 1000 рублей "Флора Сочи" и памятная монета достоинством в 25 рублей из цветного металла. Предполагается, что их общее количество составит 36 700 000 штук, но в случае необходимости тираж отдельных монет может быть увеличен. На монете достоинством 25 рублей и тиражом около 10 000 000 будет изображена эмблема Игр на фоне гор.

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