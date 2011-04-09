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//Спорт

Андрей Аршавин может покинуть лондонский «Арсенал»

9 апреля 2011, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер планирует провести серьёзную перестройку состава. ФК могут покинуть именитые футболисты, в их числе россиянин Андрей Аршавин.

Как сообщает британское издание Daily Mail, в их числе помимо российского форварда, французский защитник Гаэль Клиши и датский нападающий Никлас Бендтнер, передает РСН. Возможно, что «Арсенал» будет рассматривать предложения по Эммануэлю Эбуэ, Томашу Росицки, Абу Диаби, Денилсону и Мануэлю Альмунии.

ЕЛ

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