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ЧР по биатлону, женская и мужская эстафеты - в прямом эфире «Россия 2»

9 апреля 2011, 08:06 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня на чемпионате России по биатлону пройдут эстафетные гонки. Прямая трансляция женской эстафеты на канале «Россия 2» начнется в 8.55 мск, мужской – в 13.25.

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