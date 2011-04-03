Собачьи упряжки проедут самую длинную евразийскую дистанцию по Чукотке

В чукотском селе Лаврентия в воскресенье стартует самая протяженная в Евразии гонка на собачьих упряжках "Надежда".

Дистанция традиционной чукотской гонки составляет 1 114 000 километров, она на 500 километров длиннее трассы Первого чемпионата мира на длинные дистанции по гонкам на собачьих упряжках, прошедшего в начале февраля в норвежском городе Рерус, рассказывает заместитель председателя комитета по спорту и туризму Чукотского АО Павел Дьячков.

В числе 18 каюров, подавших заявки на участие в "Надежде-2011", помимо россиян значатся гонщики из Дании и Норвегии.

Юбилейная 20-я гонка на собачьих упряжках "Надежда" проходит по территории четырех районов Чукотки по маршруту Лаврентия - Провидения - Эгвекинот - Анадырь.

Первая гонка на собачьих упряжках "Надежда" состоялась в 1991 году и имела статус международной и межконтинентальной гонки. Она пошла от Нома (Аляска, США) до Анадыря, в ней приняли участие 14 спортсменов из США, Канады, Японии, Норвегии, Швейцарии и Чукотки, которые преодолели 1,440 тысячи километров. Тогда победителем стала американка Кэт Персонз. С тех пор маршрут и статус гонки периодически менялся: она проходила то по восточному, то по северному побережью Чукотки, а с 2000 года - исключительно на отрезке Лаврентия-Провидения. В 2010 году было принято решение о продлении гонки до Анадыря.

Проведение гонок на собачьих упряжках "Надежда" направлено на развитие ездового собаководства как традиционного вида спорта и отрасли хозяйствования народов Крайнего Севера, а также на сохранение уникальной породы чукотской ездовой собаки. Кроме того, эти соревнования призваны позиционировать Чукотку в качестве одного из ведущих регионов России в организации зимнего туризма, усилить приток туристов и стать визитной карточкой Чукотки, уточняет РИА Новости.