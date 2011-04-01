В Москве с 11 апреля начнут продавать билеты на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в столице России с 24 апреля по 1 мая.



Церемония открытия чемпионата состоится 27 апреля в 18:45. Соревнования у мужчин и в парном катании состоятся 28 апреля, а 30 апреля - у женщин и в танцах на льду. Показательные выступления сильнейших фигуристов мира начнутся 1 мая в 14:00, об этом сообщает Интерфакс.