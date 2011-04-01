В Москве состоялась пресс-конференция к предстоящей VII Спартакиаде по самбо

31 марта в «Российской газете» состоялась пресс-конференция, посвященная VII Спартакиаде по самбо среди воспитанников детских домов, школ-интернатов и кадетских корпусов на призы Е.Л. Глориозова.

На пресс-конференции обсуждались детали предстоящего турнира, а также развитие и популяризация самбо среди молодежи.

Спартакиада будет проходить 2 и 3 апреля, накануне дня рождения своего учредителя — воспитанника детдома, пятикратного чемпиона СССР, доктора физико-математических наук Евгения Глориозова (род. 4 апреля 1934 года). Она является первым из четырнадцати отборочных турниров на финальные московские открытые соревнования «Юный самбист-2011», которые пройдут в конце года — 29 и 30 октября. На пресс-конференции было уточнено, что участвовать в VII Спартакиаде приедут 50 команд со всей России. Бороться за победу будут спортсменки 1996-98 г.р., спортсмены 1994-95 и 1996-98 г.р.

Организаторами соревнований являются Федерация самбо Москвы, Центральный Детский Клуб «Юный самбист», Клуб Мастеров Самбо и Московский государственный университет приборостроения и информатики.

На конференции обсуждалась идея, что самбо — наша национальная борьба и популяризация ее в России должна быть одной из приоритетных направлений развития спорта. «Федерация самбо Москвы совместно с Департаментом образования начала эксперимент в школах ЦАО, где элементы самбо теперь изучаются на уроках физкультуры. Если наше нововведение окажется успешным, будем распространять его по столице, а затем и по регионам страны», - рассказал вице-президент Федерации самбо Москвы Виктор Игнатенко.