После 10 апреля поклонники фигурного катания смогут купить билеты на ЧМ по фигурному катанию, который пройдет в Москве. Цена билета составит от 200 рублей.

Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий Москвы сообщила, что самый дорогой билет можно будет купить за 3 тысячи рублей. Компании, которые будут распространять билеты на чемпионат мира по фигурному катанию, пока не выбраны.

В Интернете уже предлагают забронировать или купить билеты на чемпионат. Их стоимость начинается от тысячи рублей. В продажу билеты ещё не поступили.

На прошлой неделе премьер-минмистр Владимир Путин в Ленинградксой области побывал на контрольной тренировке, которую проводила известный тренер Тамара Москвина. Путин познакомился с японкой фигуристкой Юко Кавагути, выступающей в паре с Александром Смирновым за Россию. Фигуристы готовятся к чемпионату мира в Москве под руководством заслуженного тренера Тамары Москвиной.

Владимир Путин выразил сочувствие японской спортсменке в связи с бедствием, постигшим ее страну. Напомним, чемпионат мира пройдет в России, так как в Японии произошло разрушительное землетрясение 11 марта.