Футболисту Пискуну, сбившему женщину и детей, дали 6,5 лет тюрьмы

Украинскому футболисту клуба "Севастополь" Владиславу Пискуну, насмерть сбившему женщину и двоих детей, дали 6,5 лет тюрьмы. По решению суда Пискун также лишен прав на три года и должен возместить государству убытки на сумму более 500 долларов.

Районный суд Ленинского района Севастополя вынес решение об аресте Пискуна.

Напомним, 21 ноября 2010 года защитник футбольного клуба "Севастополь" Владислав Пискун устроил гонку с другим автомобилистом на одной из центральных улиц Севастополя. НЕ справившись с управлением, "гонщик" вылетел на тротуар и сбил 26-летнюю Лину Воронкову с двумя маленькими детьми.

Футболист был сразу задержан сотрудниками ГАИ. После ДТП гаишники буквально вырвали его из рук отца погибших детей. Его адвокат требовал 5 лет лишения свободы.