Российский автогонщик впервые поднялся на пьедестал Формулы-1

Виталий Петров первым из россиян поднялся на пьедестал Формулы-1 финишировав третьим в гонке Гран-при Австралии.

Победителем гонки стал действующий чемпион мира Себастьян Феттель из "Ред Булл", вторым пришел пилот "Макларена" Льюис Хэмилтон.

Петров дебютировал в "Формуле-1" в 2010 году за рулем "Рено", первый сезон ознаменовался для него неровными результатами: россиянин набрал 27 очков, из которых 18 получил за пятое место в гонке Гран-при Венгрии и шестое в Абу-Даби.

Его напарник по сезону-2010, поляк Роберт Кубица, считающийся одним из лучших пилотов современной "Формулы-1", набрал 136 очков и занял восьмое место в чемпионате. Петров стал 13-м в общем зачете. В квалификациях россиянин проиграл напарнику со счетом 2:17.