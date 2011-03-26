Молодые самбисты будут бороться за призы Глориозова на VII Спартакиаде

VII Спартакиада России по самбо среди воспитанников детских домов, школ-интернатов, кадетских корпусов на призы Е.Л. Глориозова пройдет 2 и 3 апреля в Москве, во Дворце спорта МГУПИ на улице Стромынка

Она является частью социального проекта «Подарим детям мир самбо», повышающего интерес детей к здоровому образу жизни и нашему национальному виду спорта. Один из учредителей этого проекта — легендарный самбист, шестикратный чемпион СССР Давид Рудман узнать подробнее.

На спартакиаде соревнуются девочки возрастной категории от 13 до 15 лет, юноши — от 13 до 15 и от 16 до 17 лет. Ожидается прибытие 20 команд со всей территории РФ. Самые юные победители турнира (13 и 14 лет) получат право выступать на финальных московских открытых соревнованиях «Юный самбист-2011», которые пройдут в октябре.

Спартакиада традиционно проводится накануне дня рождения учредителя — заслуженного мастера спорта по самбо, пятикратного чемпиона СССР, доктора физико-математических наук Евгения Глориозова (род. 4 апреля 1934 года). Евгений Леонидович сам был воспитанником детдома. Эта спартакиада стала одним из главных его детищ как тренера и замечательного спортсмена.