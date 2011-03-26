Сборная России сыграла вничью с Арменией - счет 0:0

Сборная Россия в квалификационном матче чемпионата Европы в Ереване сыграла с армянской командой в ничью. Сборная России набрала 10 очков и по-прежнему возглавляет группу B.



В первом тайме преимущество было у россиян, хотя матч начался с нескольких дальних ударов хозяев. Футболисты Дика Адвоката во второй половине первого тайма прижали армян к воротам и подали целую серию угловых. Вратарь хозяев Роман Березовский отразил опасные удары Жиркова и Широкова. Отодвинуть игру от своих ворот армянской команде удалось во втором тайме. Хозяева провели несколько опасных атак, пытаясь вывести на удар форварда Мовсисяна. На 78-й минуте Адвокат снял с игры Кержакова и выпустил на поле Погребняка, но эта замена не сыграла, передает Взгляд.ру. В итоге: сборная России набрала 10 очков и по-прежнему возглавляет группу B. Сборная Армении вышла на второе место с 8 очками.