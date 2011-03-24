Россия проведет чемпионат мира 2011 по фигурному катанию вместо Японии

Москве доверено право провести чемпионат мира 2011 года. Об этом Международный союз конькобежцев (ISU) официально уведомил Федерацию фигурного катания на коньках России. Первенство пройдет в российской столице с 25 апреля по 1 мая.

"Наши японские друзья не могут провести чемпионат мира по фигурному катанию, это понятно, в связи с трагическими событиями, – поддерживая заявку России, заявил премьер Путин. – Мы могли бы и наших японских коллег поддержать, и Международную федерацию конькобежного спорта и предложить провести этот чемпионат у нас, если, конечно, в этом заинтересована федерация. Тем более что у нас миллионы любителей фигурного катания, болельщиков, порадовали бы наших людей. Мы ни на чем не настаиваем, но, если нужно подставить плечо Международной федерации конькобежного спорта, мы это с удовольствием сделаем".