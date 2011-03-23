Роберто Карлос: «В «Анжи» мне предложили стать тренером и руководителем»

Защитник махачкалинского «Анжи» Роберто Карлос рассказал о том, как ему поступило предложение от российского клуба, и отметил, что в ближайшем будущем хочет стать тренером.



«Как я попал в «Анжи»? После вылета из Кубка Либертадорес мне позвонил Сулейман Керимов и сделал заманчивое предложение. Я подписал контракт на два с половиной года. Также мне предложили стать тренером и отметили, что позже я могу попробовать себя на какой-нибудь руководящей должности.



Нет, я вовсе не собираюсь быть играющим тренером. Тренировать я хочу уже после того, как закончу играть. Думаю, что завершу карьеру именно здесь. И деньги совсем не главное.



Сейчас по-русски я могу сказать самые обычные фразы, например, «здравствуйте» и «спасибо». Сейчас я учу русский. Что же до российского менталитета, то могу отметить, что он действительно отличается от испанского или бразильского», – приводит слова Роберто Карлоса AS.