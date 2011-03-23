Дик Адвокат считает, что уровень российского чемпионата упал

Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат заявил, что уже не может с уверенностью говорить о превосходстве премьер-лиги над голландским чемпионатом.



«Когда я согласился тренировать «Зенит», в Голландии подняли шум. «Куда ты едешь, Дик? Чего ты потерял в далекой России?» Люди писали дикие вещи и искренне верили, что в России о футболе знают лишь понаслышке. Они не понимали, что русский чемпионат сильнее голландского. По крайней мере, был тогда. Сейчас - не уверен. Я думаю, уровень российской лиги упал. Когда я пришел в «Зенит», многие команды делали очень качественные покупки. В чемпионате была непредсказуемая борьба за медали. Сейчас многие игроки уехали из России в зарубежные клубы, вместо них купили менее ярких исполнителей», – цитирует Адвоката «Советский спорт».