Проведение ЧМ по фигурному катанию в Москве – дело почти решенное

Право Москвы на проведение чемпионата мира по фигурному катанию близко к тому, чтобы быть оформлено официально, сообщает РИА Новости.



Чемпионат был перенесен из Токио из-за последствий разрушительного землетрясения. На право провести его сейчас официально претендуют шесть городов: Москва (Россия), Турку (Финляндия), Ванкувер (Канада), Колорадо-Спрингз (США), Загреб (Хорватия) и Грац (Австрия).



В среду Международный союз конькобежцев проведет выборы между этими кандидатами. Вероятность решения в пользу российской столицы - 90 процентов. Канадские СМИ заявили, что руководство Федерации фигурного катания Канады практически не сомневается, что чемпионат пройдет в Москве.