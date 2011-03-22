Скончался легендарный гимнаст Николай Андрианов

Знаменитый советский спортсмен Николай Андрианов, обладатель 15 олимпийских наград по спортивной гимнастике, скончался в понедельник во Владимире, сообщает официальный сайт Федерации спортивной гимнастики России (ФГСР). Он ушел из жизни в 58 лет после продолжительной болезни.



Андрианов от имени спортсменов произносил олимпийскую клятву на открытии Игр-1980 в Москве. На Олимпиадах 1972, 1976, 1980 годов он выиграл 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых награды. После окончания спортивной карьеры работал судьей, а также долгое время тренировал гимнастов в Японии. С 2002 года жил и работал во Владимире.