В Петербурге сегодня похоронили Марину Малафееву

В Петербурге сегодня похоронили супругу голкипера сборной России и ФК "Зенит" Вячеслава Малафеева Марину. Марину Малафееву похоронили на Смоленском кладбище.

В церкви Смоленской иконы божьей матери с супругой вратаря простились более 400 человек, в том числе родные Марины и Вячеслава Малафеевых, близкие, спортсмены и болельщики.

На прощание с "первой леди" российского футбола пришли "зенитовцы" Александр Горшков, Вячеслав Радимов, Бруну Алвеш, Александр Анюков, Александр Кержаков, тренер команды Лучиано Спалетти, глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко, актриса Анастасия Задорожная.

Напомним, в Петербурге в четверг, 17 марта, ранним утром, автомобиль Bentley, которым управляла супруга вратаря, двигался по Приморскому шоссе. По предварительным данным, Марина Малафеева не справилась с управлением.

В результате ДТП она скончалась на месте. Ее пассажир - солист группы "М-16" Дмитрий Рыбаков, получил тяжелые травмы. Марина была продюсером группы.



У супругов Малафеевых дочь Ксения и сын Максим .