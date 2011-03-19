9-й этап КМ по биатлону, гонки преследования - в прямом эфире ТК «Россия 2»

Сегодня на 9-м этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии пройдут гонки преследования у мужчин и женщин. Прямая трансляция женской гонки на канале «Россия 2» начнется в 15.50 мск, женской – в 17.50.



В зачете пасьюта, как еще называют гонку преследования, российские биатлонистки находятся достаточно далеко от призовых мест. И борьбу за малый Хрустальный глобус они вести точно не будут. Однако можно не сомневаться, что наши девушки постараются на последнем этапе Кубка мира отыграться за все прошлые неудачи и постараются отобрать очки у лидеров кубкового зачета - финки Кайсы Мякяряйнен, немки Андреа Хенкель, норвежки Торы Бергер, белоруски Дарьи Домрачевой.