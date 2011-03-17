УЕФА выразил соболезнования вратарю сборной России Вячеславу Малафееву

УЕФА выразил соболезнования вратарю сборной России и футбольного клуба "Зенит" Вячеславу Малафееву и его близким. Российский футбольный союз также скорбит в связи со смертью Марины Малафеевой и приносит искренние соболезнования Вячеславу Малафееву, а также всем родным и близким погибшей.

Напомним, Марина Малафеева погибла сегодня утром в ДТП в Петербурге. Пассажир Малафеевой музыкант группы "М-16" Дмитрий Рыбаков находится в тяжелом сотоянии.

В игре 1/16 финала Лиги Европы в основном составе вечером в четверг появится Юрий Жевнов, а запасным вратарем будет Андрей Зайцев.