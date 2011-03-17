Россия подала заявку на проведение ЧМ по фигурному катанию в 2011 году

Сегодня в Министерстве спорта, туризма и молодежной политики РФ сообщили, что Россия подала заявку в Международный союз конькобежцев на проведение ЧМ по фигурному катанию в 2011 году в Москве.



Президенту ISU Оттавио Чинкванте было направлено официальное письмо от министра спорта, туризма и молодежной политики России Виталия Мутко, в котором Москва предложена кандидатом для проведения отмененного в Токио чемпионата мира по фигурному катанию. Сроки проведения ЧМ пока неизвестны.



Напомним, мировое первенство по фигурному катанию должно было пройти с 21 по 27 марта в Японии. Но в связи с произошедшим 11 марта катастрофическим землетрясением и цунами чемпионат мира по фигурному катанию был отменен.



На сегодняшний день в Японии официально признаны погибшими 5178 тыс человек, пропавшими без вести 8606 тыс. человек.